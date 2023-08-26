「新北校園通」APP從2016年迄今超過50萬人次下載使用。今年新增數位簽到退通知，家長可即時掌握孩子到離校時間。（高鈞麟攝）

全球e化時代來臨，「新北校園通」APP從2016年迄今超過50萬人次下載使用。今年新增數位簽到退通知，可即時掌握孩子到離校時間，而電子成績單、電子假單及健康護照等功能，全部e化，不再使用紙本，所有資訊一目了然。最讓家長安心的是電子繳費支付方式眾多，不用擔心逾期或忘記繳費。

永和頂溪國小今（26）日上午舉行新生親師會，教育局長張明文出席與會，為了消除小一新生家長的憂慮，教育局特地說明「新北校園通」APP各項功能。

教育局指出，「新北校園通」從幼兒園、國小、國中到高中職的新北市親、師、生都能使用，APP提供的豐富的功能，舉凡查閱電子成績單、數位支付學雜費、家長線上辦理學生請假。利用校務行政系統帳號登入後，可即時查詢假勤、成績、課表及電子聯絡簿等24項功能。

教育局表示，今年度新增數位簽到退功能，同學們上、放學時，使用「新北學生卡」刷卡，學生到離校訊息會免費、即時推播至「新北校園通」APP，家長隨時掌握孩子到離校時間，讓不便接送孩子的家長安心放心。

教育局長張明文表示，科技讓公共服務更到位，只須建立完整資料庫，許多惱人的問題可立刻獲得解答。他打趣的說，高中生最討厭「新北校園通」普及，因為家長能隨時看到電子成績單，「如果考試成績不佳，無法再像從前偷偷藏起成績單。」

李姓家長說，「新北校園通」操作簡單容易上手，所有資訊不再使用紙本，不僅環保，還能線上繳費，而且電子支付方式眾多，不必擔心逾期或忘記未繳。