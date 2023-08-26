台灣體育運動大學休閒運動系主任王伯宇認同路標可以減少山難，但也直言台灣的山不需要多餘的塑膠布條。（蔡依珍攝）

桃園市山岳協會發現，台灣近5成的山難都是迷途所致，和國外以墜落為大宗截然不同，7年前嘗試在中央山脈其中200公里建路標，果真讓迷路山難絕跡，但卻感嘆遭遇環保人士阻力，面對後疫情時代登山熱也導致山難大增，大聲疾呼將登山路標入法，希望實現無山難理想。

台灣體育運動大學休閒運動系主任王伯宇指出，疫後台灣興起登山熱潮，但山難救援案卻從過去221件大增至2020年的455件、增加106％，等待救援數也從306人激增至656人、增加114％，準備不周、網路揪團、過度自信、小看高山等，是山難發生的主因，他說走向山林是好事，但亂象頻傳急需培養正確觀念、教育、能力和準備工作，他也提到，統一設置固定環保耐久型路標能有效減少山難。

桃園市山岳協會路標計畫執行長張國雄說，消防署近8年共有2318起山域救援，以迷路和遲歸為大宗、占42％，其中桃園更高達63％，但紐西蘭等歐美國家看不到迷路的山難意外，逾5成是墜崖身亡。

張國雄說，協會2016年起開始推廣被動式安全親山，由志工團在中央山脈南一段和南山段共200公里山徑施作路標，結果迷路山難幾乎降為零，大大提振志工們士氣，但他也不諱言遇到環保人士等的阻力。

張國雄說，美紐要求山區轄管單位要設置路標，材質、釘子長度等都有明文規定，台灣沒有要求反而禁止施作，《森林法》甚至隻字不提路標問題，力促將山林路標入法，建立有系統路標，他也廣邀加入山域志工行列，並呼籲山難迷途的罹難者家屬站出來聲援，達到零山難的終極目標。

桃園市觀光旅遊局長周柏吟說，疫情期間國人開始發覺台灣觀光潛力，因景點重複性太高開始往山林去找，才知道往往不容易被發現的地方是因為抵達困難重重，導致從未被發現，站在市府角度希望開發觀光資源和安全至上兼具，避免準備不足、空間迷向狀況發生，市府除了努力完成路標，也希望將路標跟離線地圖、導覽地圖整合，製作安全登山地圖，讓國人熟悉山林，達到愛山、護山、零山難的目標。

體育局長許彥輝也說，桃園致力發展各項運動，山域也有定點路跑等極限運動挑戰，但無山難安全登山是所有活動的宗旨，也是市府舉辦體育活動的圭臬。消防局長龔永信則說，台灣的山真的很美，但疫情後山難至少多了5成，尤其網紅或網路揪團是最頭痛問題，除了消防同仁持續山域訓練，也希望藉由論壇，讓登山者習得登山知識，更重視安全。