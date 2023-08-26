2023上半年便擁有254件房市交易量的捷運新埔站，平均一天就賣出超過1間房屋，交易量更是遠超第二名將近1倍！永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，捷運新埔站由板南線及環狀線雙線交會，也緊鄰五鐵共構的板橋站；與新板特區共享生活圈，周邊有百貨公司、商圈等，商業及生活機能優；也有豐富的政經、文教環境。而今年上半年平均單價落在56.2萬元，雖價格是新北市前段班，但也因各項機能優勢，購屋需求穩定。

第二、三名則是由景安站及板橋站拿下，不僅半年有破百的交易量，還雙雙榮登房價最實惠排行。陳金萍說明，兩站點皆坐落於環狀線上；景安站20分鐘左右距離即可抵達雙北的交通樞紐台北站及板橋站；而板橋站則是各種交通系統的匯集地。不論是交通、生活機能，各方面皆發展成熟；而今年上半年平均單價落在49.4~52.5萬元，價位上相較於北市平易近人，加上機能優勢及產品多元性，使周邊房價有穩定且保值的效果，吸引各族群前來購屋。

在平均單價上，中和新蘆線和環狀線交會的頭前庄站只要3字頭，是最為實惠的雙捷交會站。陳金萍表示，頭前庄站除了有環狀線，還有中和新蘆線行經，交通相當便利；區域內還有IKEA及不少連鎖超市、商場，生活採買便利。頭前庄站位於新莊重劃區邊緣地段，平均單價為38.2萬元，房價相對親民，惟受限於住宅區腹地較小，房市交易量也相對較低。