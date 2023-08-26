國民黨總統參選人侯友宜昨接受專訪提到，主張的九二共識，是符合中華民國憲法的九二共識，更批評民進黨直接抹黑，還說當選不排斥「侯習會」，對此，民進黨立委許智傑表示，國民黨的九二共識是自欺欺人的九二共識，中國大陸領導人習近平把九二共識定位很清楚，就是一國兩制台灣方案。

許智傑批評，侯友宜是裝睡還是叫不醒？還在跟共產黨唱雙簧，呼籲侯友宜快醒過來，不要附和中共，不要逼台灣人民硬吞臭酸的九二共識。

此外，侯友宜昨專訪還提到，自己當選台灣一定更安全，更攻擊民進黨總統參選人賴清德宣稱沒有台獨路徑，是閃問題騙選票，許智傑表示，全國閃問題冠軍，不就是侯友宜嗎？賴清德很清楚跟台灣人民表示，台灣已經是個主權獨立的國家，名字叫中華民國，與中國大陸互不隸屬，不必再另外宣布台灣獨立！

許智傑說，這已經是全民共識，反觀侯友宜才是閃問題騙選票的冠軍，選前選後不一樣：參選前反核電，參選後核四要重啟，參選前跟韓國瑜切割不輔選，參選後向韓國瑜道歉，自己問題嚴重，怎麼好意思說別人？