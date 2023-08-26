日本排放福島核廢水，大陸宣布禁止日本所有水產進口，讓日本漁業損失慘重，不僅一家專門出口水產至大陸香港的公司倒閉，當地價格也出現暴跌24%的慘況，加上日圓走勢疲軟，分析師預期影響恐相當巨大。

美國財經媒體報導，大陸是日本水產出口的最大單一市場，出口額高達871億日元（約新台幣191億）主要產品包括扇貝、鮪魚、鯛魚、海參及海膽等，接下來日本漁業為了生存必須將市場轉向歐洲、美國及東南亞市場，但專門做大陸生意的企業就會遇到營運困難。

報導提到，北海道一家公司就因此歇業，已經解僱20名員工。分析師Momoo Odaira表示，大陸從7月開始收緊檢驗標準後，日本漁業對大陸的出口就已經開始下滑，但這一次連冷凍或加工製品都被大陸拒於門外，加上日圓走勢疲軟，預計對日本漁業的衝擊會相當巨大。

日本於24日開始排放廢水，隔天日本豐洲市場鮪魚的價格就暴跌24%，Momoo Odaira認為未來跌勢恐會繼續擴大，「原本銷往大陸的產品必須轉向，但會因此面臨更激烈的競爭，價格會出現下跌。」