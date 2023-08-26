役政署25日在台灣省政資料館舉辦中部地區替代役反毒種子及自殺防治守門員培訓，由役政署長沈哲芳主持，共有100名替代役管理人員及幹部參與課程，成為「反毒防自殺國家隊」的一份子。

沈哲芳表示，自2013年開始培訓至今計培訓5300名「反毒防自殺守門員」種子，一同協助有需要的役男，提升替代役服役環境，為促進心理健康共同盡一份心力。

沈哲芳指出近年來青少年族群毒品濫用情形有嚴重化趨勢，研究發現替代役役男使用毒品的最主要原因為紓解壓力。有鑑於此，本署自2006年起規畫建置替代役役男輔導機制，至今心理困擾列管個案轉介心輔機構接受諮商輔導3948人(1.07％)，有效協助役男解決心理困擾，改善其身心狀況。這次的培訓課程，透過專業且生動的課程，提高參與人員的輔導及反毒知能。

沈哲芳進一步表示，另為增加反毒宣導的效果，更甄選具表演專長的替代役役男成立「替代役公益大使團」，辦理反毒宣導。

自2006年起也針對入營服役的替代役役男建置毒品濫用預警與輔導機制，至今毒品濫用列管役男共1257人（0.33％），轉介戒治輔導共5028人次，列管役男短期戒治率達9成。役政署積極推動各項毒品防治工作，於96、97、104及110年榮獲行政院反毒有功團體表揚殊榮。

沈哲芳再次強調替代役反毒防自殺工作的重要性及相關業務推動的決心，以健康的服役環境為最終目標持續努力，打造陽光替代役精神。

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