滿滿2車超大型繩索就像「大肥腸」一樣，還夾雜垃圾。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣濁水溪河堤沿線因居民稀少，近年成濫倒垃圾天堂，彰化縣田中警方今年4月逮到3名在二水鄉濁水溪畔砂石車專用道上偷倒大量廢棄物的嫌犯，滿滿2車超大型繩索就像「大肥腸」一樣，還夾雜垃圾，經過4個月向上追查，今逮捕劉姓主嫌等6人，成功將整個犯罪集團瓦解。

據了解，今年4月遭捕的邵姓、高姓及劉姓3名駕駛平時靠車行運輸維生，這「攤」工作算是私接活，因為車上廢棄物從哪裡載來的交代不清，遭警方依《廢棄物清理法》移送地檢署偵辦。

據了解，今年4月遭捕的邵姓、高姓及劉姓3名駕駛平時靠車行運輸維生，這「攤」工作算是私接活，因為車上廢棄物從哪裡載來的交代不清，遭警方依《廢棄物清理法》移送地檢署偵辦。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

警方經過4個月向上追查，今逮捕劉姓主嫌等6人，成功將整個犯罪集團瓦解。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

警方表示，彰化濁水溪沿線每月至少有20件偷倒廢棄物案件，垃圾內容五花八門，有建築木材、磚塊、枯枝、保麗龍等，政府相關單位積極追查，民眾也發起淨灘活動，甚至有宮廟印製鍾馗神像看板，在當地丟棄垃圾熱點，提醒民眾「舉頭三尺有神明」。

田中警分局表示，今年4月接獲民眾通報，二水鄉濁水溪畔疑似有砂石曳引車在偷倒廢棄物，隨即派員前往查察，果然在砂石車專用路段發現犯案的邵姓(42歲)、高姓(34歲)及劉姓犯嫌(23歲)嫌疑人，當場查扣營業用曳引車2部。

田中警方擴大偵辦，向上追查發現這些繩索都來自高雄興達港，船家委託合法的廢棄物廠商處理，豈料被由劉嫌主嫌為首的「環保蟑螂集團」介入，非法傾倒在雲林、台中、南投等地，查出其藏匿在雲林湖口鄉一帶。

警方表示，劉嫌警覺性高，發現警方埋伏後，還以破百車速逃亡，當時顧及安全取消拘捕，本月再次掌握劉姓犯嫌蹤跡，部署警力並設下天羅地網，終將劉嫌逮捕歸案，瓦解整個犯罪集團，訊後依《廢棄物清理法》移送劉姓主嫌等6人。