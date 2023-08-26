女星米可白以兒童台「葡萄姐姐」出道，如今不僅轉型朝主持及戲劇圈發展，就連穿搭也一改過去甜美風格，不吝嗇展露出傲人火辣身材，不過卻有部分網友難以接受，母親得知狀況後便給予開導，讓她茅塞頓開表示：「不要浪費時間在不重要的人事物上」。

米可白表示每次分享文章時，都會有酸民在底下留言嘲諷，讓她看到後頗為在意，不過母親倒是加以開導：「請他們不喜歡看可以跳過就好，妳又不是看圖收費的」，頓時讓她意識到既然無法做到任何人都喜歡，那就先學會喜歡自己，尤其當身邊有許多紛擾時，就先跟自己好好相處，不忘呼籲所有人：「人生很短，不要浪費時間，在不重要的人事物上」。

網友眼見她高EQ面對此事，紛紛留言：「喜歡姐姐的正能量與愛心」、「每個人都是為了自己而活，不是為了其他人，真的不喜歡可以跳過不要看」、「妳不需要討好每一個人，尤其是跟妳一點關係都沒有的人」、「不要被他們影響自己的情緒」、「你媽媽真是個智者,不要活在別人的口水裡」、「做漂亮的自己~我們不是為別人而活」。

米可白先前曬出火辣養眼照，卻被網友嘲諷：「臉有點垮了」，她先是回應對方：「37歲是想要多美，我很愛我現在的狀態」，接著表示自己也是個平凡人，對於網友比媽媽還要嚴格，讓她無奈表示究竟要逼死誰，不免感嘆：「人生真難，好在我很正面」。