2024總統大選，據《TVBS》昨（25）日公布的最新民調顯示，民進黨參選人賴清德以37%支持度，領先民眾黨參選人柯文哲的28%以及國民黨參選人侯友宜的22%。精神科名醫沈政男認為，這對藍白陣營，尤其是柯文哲，是一個重要警訊。

沈政男昨在臉書分析《TVBS》公布的最新民調，並認為賴清德的支持度在這兩、三個禮拜確實上揚了，且是從柯文哲、侯友宜當中挖走，顯見選民意向仍有變動的空間。沈政男也觀察到，有些年輕、中間選民已從藍白跑到綠營，接下來必須關注的是，該趨勢究竟是短期效應，還是選情的轉捩點已經出現？

沈政男強調，這份民調對於藍白陣營，尤其是柯文哲而言，是一個重要警訊。若賴清德在三腳督裡可以突破四成，那麼即使藍白合，侯柯配或柯侯配，都未必贏得了賴清德。沈政男重申，一加一絕對不等於二，並非所有藍營或白營支持者都可以接受藍白合。

沈政男也強調，或許該做賴蕭配vs.柯侯配或侯柯配的民調，「接下來的戲碼應該會這樣演了吧」。