住家、商辦大樓的頂樓不時就傳出意外，命理師廖美然直言，大樓頂樓比較高、不接地氣，陰煞會比較多，其中「天井煞」、「天斬煞」、「橋箭煞」最嚴重，來到這些沖煞的頂樓就很容易發生意外。

廖美然在《新聞挖挖哇！》節目中表示，頂樓常發生意外，到頂樓都要非常注意安全，因為比較高、不接地氣，因此陰煞會比較多。

頂樓可能出現白虎煞、天井煞、屋脊煞、凹風煞、壁刀煞、天斬煞、反光煞、小人探頭、藥罐煞、萬箭穿心煞、菜刀煞（招牌）、火煞（電塔、基地台）及橋箭煞。

廖美然特別點名天井煞、天斬煞及橋箭煞最嚴重，其中大樓呈現「ㄇ字型」的天井煞非常可怕，如果住的地方形成一個天井，而且又是高樓，因為天井裡面會產生回音，這種音頻容易招陰；如果方向又不對，可能形成「鬼門」，導致意外墜樓。

再來，天斬煞後果也很嚴重，廖美然解釋，天斬煞為2棟大樓中間可見後方稍矮的大樓，後方房子從縫隙中為前方2棟大樓帶來煞氣，容易發生意外。另外，橋箭煞則是房子正好被橋繞過，廖美然直言，這樣的頂樓也盡量別上去。

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