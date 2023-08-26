國民黨總統參選人侯友宜26日上午到台南市後壁區泰安宮參拜媽祖，與基層民眾博感情，他一到場熱情地逐一跟民眾握手致意，國民黨台南市第一選區立委參選人周宏昌、台南市議員蔡育輝、方一峰，以及後壁區農會理事長蕭麗姿、總幹事林怡歆、泰安宮主委王子豪、顧問團團長吳有顯等人都陪同隨行，。

侯友宜說，他是朴子人，以前到嘉義念書時，會經過水上、後壁，加上以前有同學讀後壁高中，所以在念書時期常到後壁；出外工作後，如果回故鄉也會到新營、後壁走走。他在朴子拜媽祖，今天來後壁也拜媽祖，而媽祖常保佑出外弟子「不要怕、勇敢向前走」，他也期許自己要用媽祖的精神關懷人民。

侯友宜接著提到，這次他為什麼出來選，因為全世界都說台灣很危險、經濟下滑，大家在緊張之時，有人還在喊台獨，民進黨政府把兩岸關係搞得很緊張，很多人都期待政黨輪替，把政府變成一個清廉的政府、兩岸更穩定，所以這次很簡單，就是要選一個能讓台灣穩定的人，希望大家來作伙相挺，一起讓社會變得更進步。