市府發言人施淑婷指出，前市府蓋的棒球場中其統包需求書明載草皮需達「USGA」規範。（施淑婷提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市政府日前公布新竹棒球場的檢驗報告，其中草皮標準採美國「USGA」規範，遭質疑為何使用美國高爾夫球協會的檢驗標準？對此，市府今公布棒球場的統包需求書，確實載明「根系生長結構：USGA標準」，也表示與相關單位開會確定改善方向後，就會向市民報告。

市府日前公布美方分析報告，報告多次提到USGA（美國高爾夫協會）作為土壤草皮標準，引發正反兩方戰火。

筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮在臉書發文，認為高爾夫球與棒球是南轅北轍的運動，且美國與台灣的球場草皮規格天差地遠，質疑高虹安用美國高爾夫球協會的規格檢驗新竹棒球場的草皮土壤成份追殺林智堅是否合理？

而民眾黨新竹市黨部也發文反擊翁達瑞，表示USGA是美國很多球類運動的通用標準，而美國大聯盟相關專家對新竹棒球場檢測報告的文中也明確提及，「USGA規範是美國高性能運動場設計和施工方法的公認行業標準」。

對此，新竹市府發言人施淑婷表示，「USGA」規範是美國高性能運動場和施工方法的公認行業標準，體育署也一樣是採用此標準，且前市府蓋出的新竹棒球場草皮也是用USGA標準，統需書中寫得非常清楚。

她也出示市立棒球場統包需求書的內容，提到草皮的標準確實有USGA規範。施淑婷說，報告清楚的指出過硬的場地造成球員受傷，表土層的土壤選擇不當，不僅難以使積水有效排出、提供養護草皮所需營養，更容易因為土壤特性乾燥而「變得非常堅硬」。

此外，施淑婷也說，報告也指出草皮的生長問題不單是排水需要改善，且新竹棒球場的澆灌系統位置也有錯誤，導致有些草皮沒有被灑水到，有些草皮重複被灑水等，除了列出許多需改善的問題點，也提供很多寶貴建議。

她也強調，針對美方報告所提的改善建議，市府後續會與工程體檢小組及統包廠商相關單位開會，確定改善的方向之後會向市民報告。