大陸觀光業近年來提倡「沉浸式」旅遊，強調讓遊客「身臨其境」歷史場景。例如甘肅嘉峪關景區，有人穿古裝打扮成古代的「關長」向遊客簽發「關照」（性質類似現代的護照），遊客可當成紀念品收藏。（藍孝威攝）

近年來，「沈浸式」成為大陸文旅消費熱點，幾乎覆蓋吃住行游購娛所有領域，內核元素越來越豐富。據大陸國務院舉辦、中共中宣部領導和管理的《經濟日報》報導，大陸各景區、博物館、遊樂園等運用全息投影（全像3D）、增強現實（Augmented Reality Technique; AR）、智能交互等技術，打造身臨其境的場景，將觀光「打卡」變成深度體驗；許多演出也構造了虛實結合的情景式場面，邀請觀眾登台互動，融入劇中世界。

沈浸式餐飲、酒店、交通等創造了消費新場景，讓消費者體驗升級。大陸文化和旅遊部此前發佈了20個沈浸式文旅新業態示範案例，從夜遊錦江、大唐不夜城等景區，到《又見平遙》、《知音號》等演出，樹立起一批文旅業態創新的標桿。

大受歡迎的背後是消費者對更高水平、更多形式、更加豐富的文旅產品的需求。單一的景區遊覽、文字講解、靜物展示等舊有業態容易讓人產生審美疲勞，在兼具故事性、娛樂性、藝術性的沈浸式項目中，遊客從「看畫人」變成「畫中人」，觀眾從台下走向舞台中央，從被動接受轉變為主動參與，消費者的感官體驗和情感共鳴得到充分滿足，順應了眼下消費升級的趨勢。

文旅資源與數位技術的融合創新，使沉浸式項目具有技術密集、高附加值等特徵，促進了文旅產業和消費的雙升級。沉浸式項目作為「增量」，是傳統文旅產業盤活存量資源、謀求轉型升級的良好選擇，投入較低、風險較小、回報較快，相對小眾的文旅項目可以借此吸引到更多流量，較為成熟的文旅項目也可以提升留客能力、吸引二次消費。新產品的供給、新業態的培育，為行業打開了新的市場空間，形成新的增長點。

逐步成熟的動態捕捉、人工智慧等技術能為消費者帶來更真實的感官體驗，但沉浸式不能停留於技術秀，還要在內容上提升造血能力，促進產品迭代更新，如此才能保證持久活力。

在揚州中國大運河博物館，消費者通過裸眼3D，能看到大運河沿岸17座城市的繁華歷史；在大唐不夜城，元宵節、端午節、中秋節等節日都會推出不同主題的活動，消費者每次來都有新體驗……。

沉浸式是輸出方式，挖掘的是文化底蘊，沉浸式項目要以文化價值為支撐，呈現濃郁的地方特色和鮮明的城市文化，再選用相應的表達方式，以人為中心設計產品和服務，才能達到錦上添花的效果。

但也要看到，並非所有文旅項目都具備「沉浸」的條件，如果因盲目跟風沉浸式而導致景觀被破壞、文物被損毀，更是得不償失。大陸文化和旅遊部日前公佈第一批全國智慧旅遊沉浸式體驗新空間培育試點名單，意在鼓勵其在規劃建設、投資運營、裝備技術等方面積極創新，引領沉浸式體驗新空間的產業化、標準化、規模化發展。

數據顯示，今年上半年，大陸國內旅遊總人數達23.84億人次，同比增長63.9％；大陸全國營業性演出場次19.33萬場，同比增長400.86％；觀眾人數6223.66萬人次，同比增長超10倍。文旅消費正在快速增長，演藝市場迅速恢復。

政策和市場都釋放出沉浸式文旅項目發展的積極信號，文旅企業應緊跟趨勢，打造多樣化、高品質的沉浸式產品。隨著沉浸式文旅鏈條不斷拓展、業態日趨多元，餐飲、酒店、展覽、影視等相關行業不妨聯動起來，由單獨項目向集群發展，這對於消費者來說是多重體驗疊加，對行業企業來說是多方實現共贏，必將激發出文旅消費的更大潛力。