據《北京日報》報導，強化「專精特新」企業服務賦能，北京又邁出堅實一步。昨天，北京「專精特新」專板在金融街揭牌，正式開板。首批50家企業登陸專板。作為全國首批專板之一，北京「專精特新」專板將為企業提供更基礎、更全面的多層次資本市場服務，打造加快完善北京中小企業金融支持體系的「新樣板」。

入板企業年底將達200家

6月30日，北京「專精特新」專板建設方案通過證監會備案。經過一個多月緊鑼密鼓的籌備，專板實現快速開板。

當日開板儀式上，首批50家企業進入專板。首批企業均屬於國家級高新技術企業，其中「專精特新」企業佔比達78％，「專精特新」小巨人企業約為5％。這些企業超過95％為民營中小微企業，多數企業具有自主知識產權的核心技術和科研成果，科技屬性相對較強。

整體來看，這些企業在經濟效益、專業化程度、創新能力、經營管理四個維度表現良好。市經濟和信息化局局長姜廣智表示，隨著專板開板，將拿出更大力度，匯聚更多資源，打造更好的環境，支持「專精特新」企業深耕主業，聚力創新，提升核心能力。

作為區域性股權市場特色化板塊，北京「專精特新」專板是在市經濟和信息化局、市地方金融監督管理局、北京證監局指導下，由北京股權交易中心具體負責建設，北京市中小企業公共服務平台、中金公司協同建設。

據北京股權交易中心相關負責人透露，經過前期的積極儲備，開板後專板企業數量將在短時間內迅速突破100家，到2023年底，專板企業預計將達到200家。

六大服務體系匹配企業需求

在北京建成220多座公交充電站、1300餘台大功率充電樁……，首批入板企業之一「隆瑞三優」是一家充電基礎設施一體化平台企業，正為8100多輛公交車提供充電服務，同時加速佈局公共充電業務。

「希望通過專板這一平台，向資本市場展示我們的發展潛力，讓更多優質資本關注到我們，更好地助力公司發展。」隆瑞三優公司總經理辛濤表示，企業從事的充電基礎設施投資屬於重資產項目，尋找優質的合作夥伴和低成本的融資渠道，是公司高質量發展的當務之急。

企業入板將享受到哪些服務？北京股權交易中心董事長、總經理成九雁介紹，專板將從完善企業數據庫、強化基礎服務、優化融資服務、資本運作賦能、加強上市培育、加強與全國股轉系統合作對接等6個方面，形成有針對性、適配度高的服務體系。

「這是基於目前企業發展的實際需要。」他解釋，目前全國約有10萬家「專精特新」企業，其中約20％可進入京滬深交易所及全國股轉系統等公開市場，但仍有80％的非上市「專精特新」企業需要一個提供孵化培育、政策匯集、股債融資、規範引導的非公開市場。專板正要承擔起這一任務，築牢多層次資本市場全週期服務實體經濟的基礎環節。

專板貸量身打造融資服務

銀行、券商、私募基金等機構對專板也給予充分關注。

開板儀式上，中國銀行、工商銀行、北京銀行、中關村銀行等多家銀行與北京股權交易中心簽約，成為北京「專精特新」專板貸的合作單位。中金公司與北京股權交易中心共同打造的認股權火炬研究院也正式揭牌。據悉，各方將各展所長，豐富專板企業股權和債權融資產品，進一步拓寬融資管道。

「專精特新」專板貸是為入板企業量身打造的融資服務。中關村銀行相關負責人介紹，有別於傳統貸款，專板貸大大拓寬「專精特新」中小企業融資方式，可靈活採用信用、知識產權質押、擔保公司擔保、應收賬款質押等擔保措施。同時，申請過程還可享受綠色專享服務通道，實現快速審批。