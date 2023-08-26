民進黨提名總統參選人、副總統賴清德到台中潭雅神三處地方信仰中心參香，致詞時允諾拓寛國道1號后里與大雅路段。（馮惠宜攝）

民進黨提名總統參選人、副總統賴清德今（26日）上午到台中潭雅神三處地方信仰中心參香，推薦民進黨徵召的立委參選人謝子涵，也提到此區域交通建設很重要，她沒做立委已經建議應拓寛國道1號后里與大雅路段，解決大雅交流道交通壅塞問題，他認為有必要，將請交通部研議好好去做。

賴清德今天在台中行程滿滿，上午9點他陪同謝子涵接連到大雅永興宮、潭水亭觀音媽廟以及神崗萬興宮三處地方信仰中心參香，他表示，自己擔任行政院長時對於潭雅神以及后里地區相當關心，這裏是台中市的經濟的重心，不只有優質的農產品，也有很多精密機械：包括太空科技以及自行車等產業，這裏的經濟產業是相當重要。

另外，潭雅神、后里也是連結台中市與豐原山城很重要的地區，他在擔任院長時，聽取地方意見、好好建設交通，其中台中市議員謝志忠特別向他建議，應該開闢國道4號豐原到潭子路段，但開闢起來很困難，因60％的路段在山區，還要經過車籠埔、三義兩大斷層，但在通部及工程人員努力下，這條路線今年已通車。

另，針對國道1號連結台74線交流道串連，該部分工程也將在明年完成；他還提到謝子涵還沒當選立委，已經提出建議，國道1號后里與大雅之問的路段應該要拓寛，他了解後也覺得有需要，因為這個路段如果拓寛，對大雅交流道的壅塞情況可改善，他會請交通部研議好好去做。

賴清德也推崇謝子涵是在地很傑出的年輕人，有理想性、對土地很有熱情，為讓青年回流故鄉，特別到日本學習研究日本前首相安倍晉三日本地方創生戰略計畫，學成後在全台進行超過百場的演講會；另，她也曾在國會擔任過法案助理，更擔任民進黨青年部副主任，也是民進黨最年輕的發言人，民進黨徵召她參選立委是希望栽培年輕人，也請鄉親為地方以及未來的台灣栽培年輕人。