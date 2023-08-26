李佳歡在MV中穿上全黑洋裝，更染了一頭金髮化身「黑化公主」。（華納音樂提供）

李佳歡在MV中接受一群打扮詭譎的舞者膜拜，畫面既震撼又詭異。（華納音樂提供）

「美聲歌姬」李佳歡即將推出加盟華納音樂的首張專輯，首支推出的前導單曲〈黑〉由李佳歡詞曲創作，寫下每個人在面臨情緒低谷之時總會經歷的黑暗時期，顛覆過往甜美浪漫形象。此次MV以暗夜中的慶典為主題，搭配充滿迷幻的音樂，Kaia Lee李佳歡化身為「黑化公主」，接受眾人膜拜。

李佳歡在七夕中午，突然無預警的發布黑色大頭照，並突然將貼文全數刪除，24小時內社群湧入了破百則留言關心，甚至有網友一度以為自己網路壞掉，才出現黑畫面，「李佳歡怎麼了」「佳歡黑了」更衝上Dcard熱門文章排行榜第四名。而李佳歡今日也揭開謎底，宣布歷經近半年的醞釀與籌備，李佳歡將發行全新專輯，並在8月釋出首波黑化單曲〈黑〉。

一向帶給眾人甜美可愛形象的她，這次曲風180度大轉變，李佳歡也在MV中化身「黑化公主」，穿上全黑洋裝，更染了一頭金髮，俐落的中分長髮造型看起來與過去甜美形象相當不同，令人印象深刻。MV中一群打扮詭譎的舞者，就像是崇敬著「黑化公主」的追隨者，甚至跪地膜拜，畫面既震撼又詭異；舞者們象徵著生活周遭的社群紛擾、閒言閒語，倏忽間他們被吸進白光，漸漸畫面被染成了黑色，也帶領大家反思：「當這些反面意見都消失了，只留下自己想聽的聲音，真的就是最好的結局嗎？」

拍攝過程中，李佳歡直呼體驗了各種第一次，第一次漂全金髮色，第一次從天黑拍到天亮。最難忘的一幕是看到舞者們對自己膜拜的畫面，瞬間有種角色扮演成女王的錯覺。提到這次單曲與MV的概念，李佳歡分享自己偶爾會因為看見網友在網路上發表有關自己不負責的評論而感到受挫；加上前一陣子看了韓劇《黑暗榮耀》對人性有了更深一層的體悟，她説：「每個人都有善良跟黑暗的一面，包括我自己，以往大家看到的是甜美陽光的我，這次很赤裸地呈現了暗黑那一面的我。曾經因為發完上一張專輯後，剛好遇到疫情導致那時沒有收入，經過了一段時間的低潮。但經歷過才知道，正在谷底很痛苦很累的時候，或許就是正在上坡的路上才會這麼累，很快就會看到光了。」