《國民法官》制度今於1月1日正式上路，並從7月中旬起，而新北地院首件國民法官審理則為7月18日「妻灼傷亡夫」，審理過程備受矚目。新北地院表示，國民法官制度期許透過人民參與審判，與司法對話，是推動國民法官制度的核心目的，並於（25）日舉辦「逗陣繞法院」廉政宣導活動，結合家庭日概念，邀請同仁家屬總計56位參與，其中不乏多位高齡80歲以上長者共襄盛舉。

本場活動開始，許必奇庭長播放國民法官制度代言人吳念真編導及其演出影片，再從我國司法實務運作及司法實例等，凸顯司法仍有待改進之處。許必奇表示，國民法官制度確有其創新性及民主參與審判意義，同時逐一介紹國民法官制度內涵，並輔以案例講解、導覽國民法官法庭。

王梅英院長致詞時，表示感謝政風室舉辦家庭日活動，讓來賓了解家人工作之性質。放眼世界各國法院，台灣司法相對已屬進步與成熟，惟一般人民與法院間仍有隔閡，亦不太熟悉法院，希望透過此活動讓同仁家屬更加了解法院、親近司法，進而支持同仁，作為堅強後盾。她也強調，「家庭」是社會組成之基礎，也是社會運行之樞紐，就像「司法」如同是守護臺灣之聖盾一樣，建立公正親民的司法。

訴訟輔導科莊川億科長進行法院簡介，透過簡報、影片及有獎徵答方式介紹本院之沿革、歷史及所涉業務，使本院同仁之家屬瞭解同仁業務之辛苦及意義，並進一步體諒同仁辛勞進而凝聚家庭向心力。

最後由王院長、張誌洋行政庭長及許必奇庭長共同主持座談交流，來賓們經過許庭長國民法官制度的介紹，紛紛踴躍提問及發表感想，感受到判決是經由多面向的思考及嚴謹審慎的思考判斷才能有結果，與一般民眾所想像之過程大不相同。

王院長表示，期待來賓將本次參與的良好經驗帶回分享給身邊鄰居親友，使國民法官制度及概念被社會大眾更為了解與熟悉。他也指出，新北地院將賡續透過各種管道、以更多元方式宣導國民法官新制，拉近司法與人民間的距離，讓民眾理解司法、信賴司法，使司法更加透明。