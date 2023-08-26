Cole Train at the Trop 🚂 pic.twitter.com/10y364q8kC — New York Yankees (@Yankees) August 26, 2023

洋基王牌投手寇爾（Gerrit Cole）前次先發對紅襪罕見失手，26日他對光芒回復一貫的冷酷，主投7.2局失2分（1責失），飆出11次三振，自責分率從3字頭降為美聯最佳的2.95。洋基另外靠著勒馬修（DJ LeMahieu）的雙響炮，6比2力克強敵光芒。

寇爾談起夢想中的賽揚獎，「這將是難以置信的，多少人辛苦付出，如果能代表這支球隊獲獎肯定很棒，我所代表的還包括捕手、投球團隊、教練團等人的貢獻。不過我得快點忘掉這些，好好準備下星期對戰老虎的比賽，這才是我的首要任務。」

對戰紅襪失利之後，寇爾自曝接受某位好友的幫助，找出他投球動作的問題並予以修正。美媒推測這位「神祕友人」就是太空人投手韋藍德（Justin Verlander）。

洋基已經超過20年沒有出產賽揚獎投手了，最近一次是2001年的「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）。克萊門斯生涯7度摘得賽揚獎，該季他在洋基留下20勝3負、自責分率3.51。寇爾至今還未得過賽揚獎，他今年首度在明星賽擔任先發投手，在他之前的洋基投手也只有2001年的克萊門斯投過明星賽先發。

寇爾目前11勝4負，他出賽168局也是美聯最多。光芒猛將迪亞茲（Yandy Diaz）第6局轟出陽春炮，洋基因為守備失誤，寇爾在第8局留下1位跑者退場，中繼投手挨打失分，不算寇爾自責分。