巫苡萱外表亮麗。（陳俊吉攝）

高人氣的巫苡萱，擁有許多粉絲。（陳俊吉攝）

巫苡萱。（陳俊吉攝）

巫苡萱。（陳俊吉攝）

第3屆「孝親獎」開始了，《中國時報》陸續邀明星分享孝順父母的故事，呼籲大家「行孝一定要及時」。樂天啦啦隊女神巫苡萱，認為「孝順」最重要的就是不要讓爸爸擔心跟全力支持爸爸做喜歡的事，「希望他不管做什麼都可以無後顧之憂，想做什麼就去做什麼」，表示只要看到爸爸的笑容，就讓她很開心。

巫苡萱透露小時後遭到霸凌。（陳俊吉攝）

巫苡萱表示孝順，就是看到爸爸開心。（陳俊吉攝）

巫苡萱分享與爸爸相處過程。（陳俊吉攝）

巫苡萱3歲時，媽媽離世，她和哥哥、姊姊由爸爸扶養長大，對媽媽的印象很少，僅有的合照也因為家中淹水被毀損。她坦言小時候曾因此遭到同儕霸凌，「以前單親家庭沒這麼多，所以被霸凌的機率很高，再加上我是阿美族有領補助，有些同學覺得我憑什麼，那時候算受到雙重欺壓，走在路上都會被罵，甚至不認識的人也會罵我」。

她說，很多人都說童年是最幸福的，但對她而言，是長大後才理解幸福，有跟爸爸訴苦？她搖頭表示沒有，因為不想讓爸爸傷心，「我那時候沒有跟任何人講，但我很討厭去學校，也會很羨慕別的女生綁漂亮髮型、穿漂亮衣服，我只能穿哥哥姊姊留下來的衣物，頭髮也都是我自己紮的馬尾」。她說，雖然那時沒有跟哥哥、姊姊討論學校生活，但她知道他們也曾被欺壓，只是兄妹3人都貼心的不想讓長輩擔憂，選擇隱忍。

巫苡萱感嘆，父母親衰老的速度超出想像，所以身為晚輩的孩子可以主動示愛，「我覺得常跟他們說愛，是很必須的，他們聽到都會覺得很暖，也很願意回饋。像我爸爸不會主動講愛，但只要我跟他說『爸爸我愛你』，他都會馬上回『我也愛妳』，我覺得以爸爸而言，這樣算滿敢示愛了」。

巫苡萱對家人相當體貼。（陳俊吉攝）

巫苡萱希望能盡所能給家人最好的生活。（陳俊吉攝）

雖然不主動說愛，但巫爸爸都用行動表達愛意，「我爸除了每天傳長輩圖給我，只要看到桃園下雨的天氣預報，就會傳訊息關心，問我還好嗎，讓我時時刻刻都被在乎」。

巫苡萱透露，爸爸跟一般催婚的長輩不同，曾跟她說這輩子不結婚也沒關係，「爸爸不是不相信愛情，而是覺得如果我沒有結婚，他就不用把我託付給別人」，她說爸爸捨不得女兒在外面受傷，也說不管將來發生什麼事，有爸爸的地方就永遠都是她的家、她最強大的避風港。

她說，爸爸影響她最大的處事態度，就是不計較，「我爸爸是一個非常好又善良的人，有時候看我們抱不平，他都會說『沒關係啊算了吧，我們多做一點』 ，讓我在面對很多事情時會多體諒、心放寬一點」。

巫苡萱很開心現在成為爸爸的驕傲。（陳俊吉攝）

巫苡萱（右）希望能多帶爸爸出去走走。（巫苡萱提供）

巫苡萱（右）跟爸爸感情相當好。（巫苡萱提供）

巫苡萱剛加入啦啦隊時，爸爸因為她的寫真集被同事嘲諷，也因為不熟悉她的工作，導致父女之間產生嫌隙，後來她特別安排爸爸到球場看她的表演，才改變想法，開始跟朋友炫耀「我女兒是啦啦隊隊長」、「我女兒帶我去錄吳宗憲的節目」、「我女兒跟徐乃麟一起主持」等驕傲話語。

巫爸爸2014年因為心臟不適到處求醫，經診斷後確定罹患食道癌第3期，「當時食道腫瘤壓迫到心臟，所以一直在看胸腔科，延誤1年才找到病因，我們那時其實都抱著很不樂觀的心情，好在經過1年多的化療，跟8年的追蹤期都沒有復發，醫生也說這是一種奇蹟。」

巫苡萱透露，爸爸生病前性格外放、活潑，生病後變得內斂，甚至不敢直接說出想法，「他有話想說的時候，那個支支吾吾的樣子，我還是可以感覺得出來」。她建議，可以日常多觀察父母的神情、主動詢問，漸漸的就能拉近親子間的距離。她說將來，希望工作之餘能多帶爸爸到處旅遊、露營，也想再帶爸爸到喜歡的日本度假，享受親子時光。