民眾黨總統參選人柯文哲今天在嘉義市舉辦「嘉義台灣選哲之友會」成立大會，會場兩度跳電，柯文哲批民進黨常說「不缺電」，今天又是小動物嗎？還批「新潮流不倒，台灣不會好」，柯文哲因為會場悶熱，怕大家中暑，簡短演說後，與民眾合照，造勢活動變成拍照大會。

民眾黨嘉義市黨部在大同路一處婚宴會館舉行「嘉義台灣選哲之友會」成立大會，柯文哲未到場之前，會場已坐滿約300多人，卻突然跳電，烏漆麻黑一片，冷氣不轉了，外面草叢還冒煙，黨部人員認為是外電電線出狀況，緊急連絡場主調來發電機應急。

民眾黨嘉義市黨部緊急調來發電機應急。（廖素慧攝）

柯文哲大進場，受到熱情歡呼，上台演說不到5分鐘，又跳電了，燈光黯淡、麥克風不穩定， 柯文哲虧說，民進黨常說「不缺電」，今天又是小動物嗎？

民眾黨總統參選人柯文哲抵達會場前，會場電力中斷，全場民眾猛揮汗。（廖素慧攝）

民眾黨總統參選人柯文哲結束簡短演說，直接與民眾合照尋求支持。（廖素慧攝）

柯文哲提到去年選舉，民眾黨在濁水溪以南只上1席縣議員，被虧跨不過濁水溪，柯文哲還說，但今天沒有冷氣，看到很多人來相挺，很感謝，國民黨、民進黨兩黨累積很多問題，希望有新政治力量來改變嘉義，拜託總統支持柯文哲、政黨票投民眾黨。

柯文哲還說，後一任總統要誠實面對問題，政治要有一群相同理念的人一起走得遠，不能為政黨利益犧牲國家利益，更不能為了派系利益犧牲國家利益，台電虧損連連，買光電每度4塊，賣電給民間3塊多，每賣1度電虧1塊錢，殺頭生意有人做，台電違反常理，誰賺錢？他不想提小公主啦，但常有人說「國民黨不倒，台灣不會好」，現在是「新潮流不倒，台灣不會好」。

由於會場悶熱難當，柯文哲簡短演說後，就還，再講下去可能大家會中暑，直接拍照好了。民眾紛紛搶著與他合照，氣氛熱烈。