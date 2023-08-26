英國大英博物館館長費雪（Hartwig Fischer）承認館方並未就館藏不翼而飛的警告採取「應有的行動」，今天宣布辭職，即刻生效。

法新社報導，大英博物館（British Museum）上週表示，館方在發現館藏文物「遺失、失竊或損壞後」，已解雇一名員工，並通報警方。

大英博物館透過聲明表示，這些失竊或損毀的館藏包括西元前15世紀至西元19世紀間的金銀珠寶、半寶石和玻璃寶石。

根據英國「衛報」（The Guardian）報導，就文物遭竊發出警示的丹麥古董商格拉德爾（Ittai Gradel）估計，這起竊案恐有高達2000件文物遭竊，包括幾乎一整批沒有登記的寶石。

倫敦都會區警察局昨天表示，調查人員已約談一名男子，不過目前並未逮捕任何人。

德國籍藝術史學家費雪表示，由於得以讓文物被帶走的過程存有缺失，他會辭職負責，且即刻生效。

他說：「這項過錯的責任，最終必須由館長來承擔。顯然，大英博物館在面對2021年的警告，和如今全然浮現的問題方面，並未做出應有的全面因應。」

向英國廣播公司（BBC）披露的電子郵件聲稱，早在2021年時，就有一名古董商向大英博物館通報有文物在拍賣網站eBay上出售，然而大英博物館卻置若罔聞。

館方形容，受到影響的文物大多是「館方其中一項展覽的庫房所保管的小型物件」。

大英博物館稍早指出，這些文物近期都沒有公開展出，且主要是供學術和研究用途。

費雪在辭職前表示，館方已加強保全措施，並邀集外部專家協助就遺失、受損或失竊文物彙整「最終報告」。

他說：「這將讓我們能夠全力投入找回文物的工作。」

位於倫敦市中心的大英博物館成立於1753年，以豐富珍稀館藏聞名，是世界上最著名的博物館之一，館藏約800萬件，包括古埃及羅塞塔石碑（Rosetta Stone）、木乃伊和古希臘帕德嫩石雕（Parthenon Marbles）。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1120826