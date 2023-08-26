汪小菲近來傳出和網紅劉亦桐牽手被拍到，兩人似乎陷入熱戀，不過昨(25日)晚卻被目擊與一位爆乳嫩妹現身東區街頭吃宵夜，而且互動相當親密，對於近來直播被網友發現臉部疑似有被毆打的痕跡，他也親自做出解釋。

汪小菲先前在直播透露每周都會來台灣，根據《自由時報》報導，他昨(25日)晚被目擊現身東區街頭，身旁有位爆乳嫩妹及男性友人相陪，他與嫩妹用餐過程不僅有說有笑，還共食一碗麵，推測兩人應該交情匪淺，用餐完畢後，男性友人率先到路邊攔了計程車，接著三人陸續上車離開該處，汪小菲雖然當晚戴著鴨舌帽赴約，但依舊遮掩不住右眼的傷口。

汪小菲開直播時被發現右眼有傷口 。（圖／微博）

其實這段時間汪小菲開直播時，都是戴著墨鏡與粉絲互動，不僅臉上疑似有被毆打的痕跡，右眼上面還有一道傷疤，讓外界推測是否來台與具俊曄起衝突所導致?對此，他在直播正面回應此事，指出臉上的傷口是踢球時摔傷造成的，駁斥網路上諸多不實的傳聞。

不過張蘭先前被問及此事時，語帶無奈表示：「你們要知道真相，誰都過不去！人活著就不錯了，好了咱們不說了」，最後還深深嘆了口氣，字句中似乎意有所指，讓外界更好奇事情的真相究竟為何。