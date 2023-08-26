苗栗家扶青年受家扶中心照顧，再回饋家扶協助照顧下一輩弱勢家庭學生。（謝明俊攝）

苗栗家扶青年受家扶中心照顧，再回饋家扶協助照顧下一輩弱勢家庭學生。（謝明俊攝）

出生在苗栗縣公館鄉的小婷，是台越兩國聯姻第2代，越南籍母親嫁來台灣生下小婷後多年，即因病去世，父親也因身體不好，工作收入並不固定，小婷從高中起就接受苗栗家扶中心資助獎學金，順利考上台中中興大學雙修法律及金融，小婷感恩苗栗家扶資助，利用寒暑假擔任家扶輔導員，幫忙從菲國回台的兄妹檔學中文，家扶青年代代相承相助，已成家扶青年最佳傳統。

小婷母親來自越南，嫁來台灣生下小婷後多年前因病去世，小婷的父親身體不好，工作收入也不固定，家中生計困難，因此，小婷從高中開始就接受苗栗家扶中心資助獎助學金，每學期除了學雜費用及平日生活費用，家扶獎助學金都發揮了很大幫助，目前小婷進入大學就讀後，家扶中心持續協助小婷部分讀書花費，也讓小婷非常感謝苗栗家扶對她的協助。

小婷念書非常認真，考進中興大學雙修法律與金融，期望未來擔任財金專長律師，她還規畫未來要申請新加坡大學獎學金深造，原因是在於新加坡大學碩士班學費比起歐美國家要便宜許多，而且新加坡大學的國際評比也在世界前列，因此，小婷才選擇新加坡為未來深造目的地。

為了感念苗栗家扶中心一路扶持，回饋協助苗栗家扶中心所協助的其它小朋友，小婷利用寒暑假回苗栗市家扶中心輔導其它年輕弱勢家庭學生中英文課。

其中有1對兄妹，台籍籍親早年在菲律賓發展，與當地女子結婚後生下兄妹，兄妹在菲國接受當地教育，但是獨缺中文教育，父親3年前帶著全家回台定居，母親卻因適應不良回菲，父視工作不順，兄妹因不懂中文在就讀學校備受歧視及排擠，產生嚴重學習不良問題。

兄妹接受苗栗家扶苗栗站協助，特別安排小婷對兄妹實施1對2專門教學，從國語注音符號開始教起，同時，並調整兄妹英文發音等課程，還要解說本地學生及學校的教學及學習方式，讓兄妹能確實適應學校生活。像小婷這樣的家扶青年代代相承，協助弱勢下一代小朋友茁壯成長，也成了苗栗家扶青年最好的傳承精神。