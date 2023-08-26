一名網友分享，某天從台北搭高鐵自由座南下去台中，遇到一位女乘客竟用包包與行李佔位，一個人就佔了2個位置，且一開車人就跑不見，原PO在座位旁等待許久，直到抵達板橋站以後，女乘客才出現，後來他才知道原來女乘客佔位置是為了讓從板橋上車的朋友也有位置坐，讓他感到很不爽也覺得這樣的行為很不妥，因為自由座的位置本來就是先坐先贏，不能佔位，引起網友熱烈討論。

一名男網友在Dcard上分享，從台北搭高鐵回台中，在自由座車廂裡，遇到一個女乘客用包包與行李，獨自一人霸占了2個位置，而且人還不在位置上，他和另名乘客站在座位旁邊等了又等，想等女乘客回來詢問能否讓出一個位置給別人坐，結果卻遲遲等不到人回來，直到高鐵抵達板橋站，那位女乘客才回來。

男網友表示，那位女乘客刻意霸占位置，是為了讓從板橋站上車的朋友也可以有位置坐，讓他感到很不爽，也覺得對方很自私，因為自由座的位置是採「先來後到」，先到的人可以坐，如果每個人都跟女乘客一樣，那就太不公平了。而且這麼想朋友一起坐的話，為什麼不多花幾10元買張對號座的車票呢？

貼文引起網友討論，「和列車長舉報佔位」、「有可能只是單純去上個廁所，但一個人占兩個位子，可以跟列車長反應」、「以規定來說，離開座位別人就可以坐，因為自由座不能佔位，所以我坐自由座都盡量不去上廁所」。