「海峽杯兩岸門球邀請賽」共有來自兩岸的8支球隊展開激烈拚殺（圖／金大提供）

由大陸金井鎮圍頭村民委員會主辦、晉江市體育局與晉江市金井鎮人民政府指導的「海峽杯兩岸門球邀請賽」日前於圍頭村新娘主題園門球場點燃戰火，來自兩岸的8支球隊展開激烈拚殺。金門代表隊以堅強的實力，經過2輪循環賽後奪下冠軍，昨（25）日凱旋歸來，地區支持者相迎熱烈歡呼。

大陸的「門球」就是台灣的「槌球」，此次海峽杯兩岸門球邀請賽，金門體育會槌球委員會應大陸晉江市圍頭村民委員會之邀特別組隊參加，由金大運動與休閒系教授董燊帶隊出征，代表隊成員包括：隊長吳姵涵，隊員吳財順、陳麗華、陳淑玲、李鳳斌、林世龍、陳明勇、洪雲江、張源季、王明宏、翁進裕、蔡秀麗、洪陽及陳淑芬等人，球隊管理則由董倫彥擔任。

董燊指出，在台灣從事槌球運動大都在戶外草地舉行，金門隊平日也都在延平郡王祠前的草地球場練習，所以對於此次比賽的室內人工草皮較不適應，因為人工草皮阻力較小，球滾得遠、力道較難掌控，有準度、沒力度。

董燊說，比賽當天上午的循環賽，隊員們的力道還在適應，成績也較不理想；但經多次練習後，下午的循環賽已較為適應，大家終於發揮水準力克各隊，經2輪的循環賽後贏得冠軍。

金門體育會槌球委員會表示，此行特別感謝金門縣政府與金門大學的支持與協助，才能順利圓滿完成交流，希望這是好的開始，也鼓勵地區鄉親也一起加入槌球運動，一來健身、二來也能透過社會參與，廣結善緣。