侯友宜拋「侯習會」盼兩岸對等談話 朱立倫這樣分析 @ChinaTimes ​

【全程字幕】賴清德想請習近平吃「蝦仁飯」引台派反彈 朱立倫舉1事狠批：天方夜譚想騙票 @ChinaTimes ​

國民黨主席朱立倫今（26）日受訪被問及許多兩岸議題，有關侯友宜昨提出兩岸對等談話以及不拘形式的侯習會，朱認為大家通同努力下架民進黨就是兩岸和平最好的契機；而賴清德稱要請習近平吃蝦仁飯、喝珍奶，朱立倫則嗆這是「天方夜譚」。

新北市長、國民黨總統參選人侯友宜昨日拋出兩岸對等談話不拘形式的侯習會主張，朱立倫表示，只要雙方能夠展現善意、能夠和平、能夠交流，不管是黨對黨或最後最高層的見面都是非常樂見的，但現階段要先好好努力，把大家取得的共識，為了兩岸和平不要面對戰爭，來努力下架民進黨，相近這就是兩岸和平最好的契機。

至於侯的憲法九二共識跟馬英九的九二共識、一中各表有何差異？朱立倫說，國民黨對於兩岸交流一定是堅定在中華民國憲法以及相關法令兩岸人民關係條例之下來推動，加上過去這樣推動的經驗到今天，相信是可行的，但因爲民進黨的台獨黨綱以及去中、反中、抗中的基本立場，才造成兩岸兵凶戰危，只要回歸憲法，按照法律及國民黨過去長期以來努力的經驗，加上黨章、黨綱都規定的非常清楚，相信侯友宜當選之後一定可以開展兩岸穩定和平的關係。

而副總統、民進黨總統參選人賴清德說要請習近平吃蝦仁飯、喝全糖珍奶，引起台派反彈，認為這是挺中競賽，朱立倫直接嗆「講這些就是天方夜譚！」是為了選舉的伎倆跟手段，想要騙票，連我自己台灣人都不會相信。

朱立倫直言，大家都記得很清楚，賴清德是最堅定的台獨主張者以及台獨工作者，更是大家有共識的「台獨金孫」，這樣的身份要怎麼去做，「我想這是天方夜譚。」

而陸委會日前宣布開放團客來台，但初期每日只有2千個名額；對此，朱立倫說，感覺突然回到冷戰時期，交流變得非常困難。大家有沒有想過為什麼現在陸客不來台灣？除了政治因素，這次最主要是因為疫情，結果疫情過了，全世界都在開放，結果陸委會跟政府當局不斷限制，到底是政治考量、政治因素還是疫情？政府應該要先解釋清楚。

朱立倫批評，這樣的限制完全不合理，認為政府沒有聽過現在觀光旅遊業者、旅館業者還有社會的所有商業團體大加的心聲，如果限制再限制，觀光客不來，這些觀光業者要怎麼生存？所以政府都是講空話，不斷限制害我們民眾的生活及觀光業者，根本毫無道理。

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