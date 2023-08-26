現代人離婚率高，有些人甚至容易因衝動而分手。《搜狐網》近日分享4個容易衝動離婚的生肖，他們一旦發現感情出現問題，就會果斷選擇離婚，不想浪費彼此時間，不怕離婚後帶來的影響。

▎生肖鼠

生肖鼠經常衝動行事，生活節奏快，遇到重要事情時，喜歡迅速做決定，不想浪費任何人的時間，就連碰到感情問題也是如此，一旦與伴侶出現嫌隙，認為彼此都走不下去，他們不會嘗試改變，尤其覺得對方在扯後腿時，就會迅速離婚。

▎生肖馬

生肖馬從來不怕孤獨終老，身邊有許多朋友與異性，因此當婚姻觸礁時，並不會擔心離婚，認為這段感情若不適合彼此，兩人何必浪費時間，還不如去追尋屬於自己的另一片春天，對於他們而言，離婚並不是一件困難的事情。

▎生肖羊

生肖羊天生報復心極強，不喜歡被人冤枉或背叛，尤其是被信任的人傷害，伴侶若在感情中犯錯，兩人感情難以和好如初，生肖羊無法原諒對方，由愛生恨的速度很快，強烈憎恨讓他們無法繼續經營婚姻，最終只能以離婚收場。

▎生肖狗

生肖狗給人冷漠的印象，但他們其實很理性，當發現感情出問題，或是伴侶不適合自己，會果斷選擇離婚，事後也不會後悔當初做的決定，就算內心覺得悲傷，一旦認為是正確的選擇，就不會因情緒而改變想法，能夠快刀斬亂麻。