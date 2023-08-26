潮州鎮一名陳姓竊嫌日前遭警方攔截圍捕時，駕車於市區內巷道瘋狂逃竄，自以為熟悉路況不斷繞行巷道，最後將車輛駛入摸乳巷，遇上一台對向機車堵住動彈不得，遭警方查緝到案，案經清查後依竊盜罪嫌函請屏東地檢署偵辦。

陳嫌於高屏犯下多起偷取廟宇財物竊盜案，警方早已展開查緝，高雄地檢署亦發布竊盜案件拘票查緝中，屏警日前巡邏中發現竊嫌行蹤後，立即實施攔截圍捕；陳嫌見警攔查立即騎車逃竄，他因熟悉路況多次繞行轄區內窄巷逃逸，緝捕過程耗費約5分鐘。

後來他將車輛駛入建基路段的摸乳巷內時，員警抓緊時機拉住身上側背包帶子，恰好對向進來一部機車，騎士見狀立即停車堵住去路，陳嫌欲棄車逃逸時遭員警當場壓制逮捕，一旁民眾見狀直稱「賊星該敗，踢到鐵板了」。

竊賊逃竄誤入摸乳巷，熱心騎士加入圍捕行列。(警方提供)

潮州分局長林明波表示，民眾財產安全為警察機關所重視，不論大小竊盜案件，必積極偵查來力求偵破，以遏阻宵小再度犯案，呼籲大眾，法網恢恢疏而不漏，舉頭三尺有神明，勿因四下無人而起貪念，將非屬自己物品占為己有，以免涉法。