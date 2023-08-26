雲林縣祖父母節安排兒孫幫父母、祖父母按摩，表達對長輩的尊敬感恩。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為慶祝8月27日祖父母節，26日在虎尾鎮布袋戲文化園區（原農博公園）舉行慶祝活動，邀50組祖孫同框參與孝親感恩活動，還有樂齡學習中心長輩動態表演、祖孫孝悌典範分享，以及表揚績優樂齡學習中心，鼓勵長者貢獻所學、分享經驗，與兒孫共同成長，再現人生風華。

雲林縣長麗善表示，每年8月最後1個星期日是祖父母節，為讓孩子與祖父母有更多相處機會，特別舉辦此次活動，讓祖孫聯絡感情，孩子懂得孝順尊重長輩，同時也把縣府推動的「禮義廉恥」品德教育向下扎根，目的就是希望「雲林有愛，學生有品」。

張麗善指出，雲林縣老年人口已經超過20％，正式進入超高齡社會，縣府藉由翻轉學習，打破高齡者學習限制，營造友善的樂齡學習環境，並運用長者人力資源，投入地方社區再造，風華再現貢獻所學。同時推動數位學習計畫，開發高齡者數位學習平台，讓長輩們達到終身學習、數位生活目標。

張麗善說，希望透過祖父母節慶祝活動，喚起各界對於親情、孝道及敬老尊賢等家庭倫理道德的重視，縣府將持續打造永續樂齡學習環境，讓雲林長者擁有充實的人生規畫及終身學習觀念，迎接樂齡新生活。

慶祝活動現場安排祖孫3代感恩孝親，兒孫幫父母、祖父母按摩、奉茶、獻花，表達對長輩的尊敬與感恩。同時邀300組祖孫以「祖孫情誼」為主題，進行繪畫比賽，並表揚祖孫孝悌典範及績優樂齡學習中心，寓教於樂，讓參與的大小朋友們提前歡度難忘的祖父母節。