中元普渡將至，新竹縣環保局為減少祭祀造成空氣汙染，維護空氣品質，新今年持續推廣「紙錢減量集中燒」、「以功代金」及「網路普渡」等政策，希望透過多重管道宣導紙錢減燒，達到潔淨空氣目的。

縣長楊文科呼籲民眾普渡祭祀採用徒手、鮮花素果、蔬食、或「以功代金」及「網路普渡」等多元方式進行，如此既能緬懷先人，也能減少燃燒產生空氣汙染達到「誠心祭祀 淨化環境」目的。若一定要焚燒紙錢，亦請民眾配合「集中燒或減量燒」政策，一同降低空氣汙染危害。

環保局代理局長蕭宏杰表示，為將紙錢減量集中燒，該局提供縣內社區大樓、工業區公司及寺廟等有意願配合且紙錢燃燒量大者，可透過該局寄發的活動回函以傳真、線上預約或撥打預約專線等方式申請紙錢集中燒服務。

透過預約制度並提供到府清運，清運時間為8月31日至9月1日，將紙錢集中清運至有完善空汙防制設備的紙錢焚燒專用焚化爐集中煉化，共同推廣低碳祭祀，守護新竹好空氣。

環保局推廣紙錢集中燒等環保祭祀活動，迄今已有超過50家寺廟配合參與，民眾祭祀時除可於設有環保金爐的寺廟進行煉化外，亦可配合寺廟設置集中桶，將金銀紙錢集中投入環保專用收集桶，後續集中煉化處理。

「以功代金」的推廣則是建議民眾將購買紙錢的預算，捐款至需要幫助的弱勢團體，用最直接的方式將愛心給予最需要的民眾，同時達到不燒紙錢、減少空氣汙染並兼顧幫助弱勢團體的目的，民眾可透過四大超商（全家、OK、統一、萊爾富）事務機平台系統，捐款幫助喜憨兒、陽光、心路、創世基金會等4家社福團體。

另外，網路普渡是希望民眾以心誠則靈的方式追念先人，利用網路祭祀方式，減少紙錢及香燭燃燒，共同淨化空氣，歡迎民眾多加利用網路普渡（網址：http://www.hcepb.25u.com/bb/index.html）。