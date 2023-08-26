「神仙姐姐」劉亦菲昨(25日)過36歲生日，稍早她自己曬出了9張照片，分享壽星喜悅，忘年之交惠英紅、唐嫣等人也分享合影，祝劉亦菲生日快樂。而網友起底早年她曾和導演張紀中來台宣傳《神鵰俠侶》，張紀中直言是看中劉亦菲不食人間煙火的氣質，也間接駁斥了劉亦菲的乾爹傳聞。

傳聞劉亦菲早年的經紀人和乾爹是紅星塢娛樂傳媒公司CEO陳金飛，由於男方的協助才讓劉亦菲在演藝圈站穩腳步，然而近期劉亦菲和張紀中受訪片段被瘋傳，張紀中直言當年選角色的重點就是不食人間煙火，當下有很多藝人想試鏡，但都因為「煙火味」太重，被張紀中打槍，直到看到劉亦菲，感覺對方是個物質慾望少的人，「眼睛裡邊也沒有這些東西」。

劉亦菲曾和名導張紀中（中）來台宣傳作品，左為黃曉明。（圖／中時資料照片）

劉亦菲被讚眼神清純。（圖／翻攝自微博）

張紀中大讚劉亦菲雖然拍了這麼多部戲，眼神依舊很單純，一旁的吳宗憲則說，光是鏡頭定格在劉亦菲臉上，就可以變成收視冠軍，大讚她的絕世美顏。而劉亦菲昨過生日，惠英紅挑在「13:14」發文，寫下：「劉亦菲生日快樂，我永遠愛你」，唐嫣也表示：「生日快樂親愛的茜茜公主，願你所盼皆安，所願皆得！一切的美好都圍繞著你呀！」

而劉亦菲早年演出古裝劇走紅，2017年跨界到好萊塢演出真人版《花木蘭》，相較於其他演員，劉亦菲始終沒上過綜藝實境節目，對此她表示要看機緣，「但是因為我頸椎不太好嘛！我就玩不了那種比較刺激、即興（的遊戲），這個就是很遺憾的一件事情」。