國民黨智庫國家政策研究基金會今痛批，我國高中全民國防教育恐怕是「玩假的」。智庫指出，110學年度及111學年度分別有高達92.6％及79.26％，是屬於代理與兼代課身份的「非專任」教師，在缺乏穩定、專業師資的情況下，高中全民國防教育恐難有效落實。

國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖說，據報載，國教署於2022年開始試辦「高級中等學校全民國防教育專案合聘教師實施計畫」，但今年卻以「鼓勵學校進用專任師資」的理由，終止該計畫。

陳學聖表示，雖然國教署終止了「高級中等學校全民國防教育專案合聘教師實施計畫」，但並不會因此達成國教署期待的「鼓勵學校進用專任師資」之理想狀態。

陳學聖說明，由於高中「全民國防教育」僅有必修2學分，校方開缺不易，再加上在少子女化趨勢下，學校面臨減班的窘境，導致高中全民國防教育師資更難有正式缺，近年來也已出現新聘師資高達九成屬代理教師與兼代課教師的情形。教育部必須積極提出對策，才能有效解決全民國防教育師資問題。

陳學聖表示，從教育部的統計可見，近年來我國高級中等學校的軍訓教官人數，每年以近兩成的幅度減少。110學年度我國高級中等學校的軍訓教官共1742人，111學年度為1457人，比前一學年度減少285人，112學年度則為1192人，比前一學年度再減少265人；預估高中軍訓教官將於123年全部退役。

陳學聖說，另檢視近兩年高中全民國防教育「師資」的新聘情形可發現，在110學年度，高中全民國防教育新聘教師共計81名，其中專任教師僅6名，佔整體的7.4％；代理教師39名，佔整體的48.2％；兼代課教師36名，佔整體的44.4％。而111學年度新聘188名，其中專任教師39名，佔整體的20.7％；代理教師94名，佔整體的50％；兼代課教師55名，佔整體的29.3％。

陳學聖呼籲，教育部應正視高中全民國防教育師資難開缺的問題，並儘速提出有效對策，以達成《全民國防教育法》所揭櫫之「增進全民之國防知識及全民防衛國家意識，健全國防發展，確保國家安全」宗旨。