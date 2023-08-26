國民黨總統參選人侯友宜昨接受中天《盧秀芳辣晚報》專訪，痛批民進黨總統參選人賴清德台獨立場不明在騙選票，要賴說清楚贊成還是反對。國民黨立委謝衣鳯今說，賴清德稱會延續蔡英文總統的兩岸、國家定位主張，但賴過去是務實台獨工作者，必須知道美中底線在哪裡，而台灣民眾和國際社會也在關注賴清德，是否能拋棄務實台獨的中心思想。

謝衣鳯指出，賴清德稱會延續蔡英文的兩岸政策和國家定位主張，但大家必須了解的是，蔡英文過去當過陸委會主委，曾是兩岸政策執行者，而賴清德過去則是「務實台獨工作者」，想法若能如實務上要延續主張，須要像蔡英文知道美中底線在哪裡。

謝衣鳯表示，蔡英文清楚明白美中的底線在哪裡，所以可以維持目前兩岸的情況，是高緊張、無槍聲的狀態，但相信台灣2300萬的民眾以及國際社會都在關注賴清德，是否能夠拋棄務實台獨的中心思想，真的能為2300萬人民的福祉，以及為了國際社會穩定台海和平的目標，達到大家能夠互信互往、對話溝通的目標，相信都是大家關注焦點。