民進黨提名總統參選人、副總統賴清德今（26日）上午到台中潭雅神三處地方信仰中心參香，他致詞時表示，參選總統是為了捍衛台灣民主和平，並當著信眾詢問廟方：大廟的土地應該是廟方的，如果是租的，就要看屋主或地主的臉色，台灣面臨惡鄰威脅，這場選舉最重要的就是守護台灣的主權。

賴清德26日上午陪同謝子涵接連到大雅永興宮、潭水亭觀音媽廟以及神崗萬興宮三處地方信仰中心參香，他在致詞時都表示，他這次代表民進黨參加總統大選，希望結合台灣社會各界力量，守護台灣主權。

其中在大雅潭水亭觀音媽廟，他當著信眾和支持者詢問廟方：這廟的產權是誰的？應該是廟方的吧！他說如果是房屋或土地是租的，就要看屋主和地主的臉色。

他也強調，台灣的民主是大家辛苦打拚、守護台灣主權下來，一步一腳印累積下來，國際局勢變化很快，現在台灣面臨惡鄰居威脅要團結，他也會站在第一線，和大家守護台灣的主權。

賴清德說，主權就是所有權，台灣這塊土地主權是屬於2350萬人民所有，這場選舉最重要的就是守護台灣的主權，因為有主權、才有民主、自由，有人權、有所有權我們才能決定自己的生活方式。