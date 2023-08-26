「中國駐泰國大使館」微信公號26日報導，近期，駐泰使館注意到有關中國大陸科學院張姓博士經泰國被誘騙至緬甸妙瓦底地區，從事電信詐騙消息，第一時間通過泰執法機關，經核查有關情況並推動全力開展解救工作。泰警方24日晚成功尋獲張某。駐泰使館、駐清邁總領館正與泰警方密切協調，爭取盡快安排他回國。

大陸《楚天都市報》極目新聞報導，中科院博士張某被困緬甸一年，家人轉贖金失敗一事，引發廣泛關注。24日，張某家屬透露，張某已經被解救出來。25日從參加解救行動的志工阿龍處獲悉，他們24日將人從緬甸妙瓦底送到了泰國湄索，目前中國大陸駐泰國使館已經接手後續事宜。

此前報導，為賺錢還債，中科院博士張某於2022年8月12日啟程出境，不料被騙到緬甸妙瓦底從事詐騙，等他察覺不對勁時，已失去人身自由。此後一年，家人斷斷續續和他保持聯繫，後來他們收到張某讓籌集贖金的求助資訊。但在2023年7月底，張某親屬在轉帳過程中被凍結了帳號，此後家人已很難聯繫上張某。

此事經報導後，引發廣泛關注，張某的家人也通過媒體聯繫上志工阿龍求助，阿龍是公眾號「阿龍闖蕩記」的創始人，此前曾陸續協助解救超過兩百名被騙中國大陸人，幫助他們成功回國。

極目新聞報導，阿龍25日表示，24日中午，他們在緬甸妙瓦底將張某接了出來。當天下午4時左右，他們將張某送到了泰國湄索的旅店，還將接張某出來的照片發給家屬。另外，張某健康狀況還不錯。目前，中國大陸駐泰國使館已接手張某後續的回國相關事宜。

25日上午10時30分許，張某的女友也證實，張某剛剛和她通過電話，報了平安，目前有使館工作人員已經和他見面，但因為簽證已經過期，回國時間還要推遲一周左右，張某還囑咐她可以隨時通過電郵聯繫。

張某老家山東省臨沂市公安局河東分局相公派出所工作人員指出，公安機關高度重視此事，正積極為當事人家屬提供幫助，目前相關工作正在開展中。另據大陸潮新聞報導，此次中科院博士的解救行動是在中國大陸警方以及中國大陸駐緬甸大使館等多方力量的積極推動下進行的。

2022年，在中科院某植物園做科研的張某決定出國。女友回憶，當時男友炒幣欠了些債，想去東南亞做翻譯，賺錢還債再結婚。

張實從農村考上吉林大學，一路從中科院的碩士念到博士再到荷蘭留學，最後做科研。這條路走得不容易，似乎也順理成章。

在女友眼裡，張實喜歡做研究，做事也很有主見。只是性格有些內向，平時很少跟朋友交際。

他們分別在兩地工作，因為疫情的關係，已經有近一年沒有見面。她勸男友留在國內。但張某說，去東南亞做翻譯，工資高，他出去一兩年就回來。

從廈門經香港抵達曼谷，後轉至泰緬邊境的湄索再坐車到緬甸，等張實察覺不對勁時，他已經失去了自由。