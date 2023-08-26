A warm welcome for Mookie. pic.twitter.com/gMb08jhU1i — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 25, 2023

波士頓紅襪26日在主場迎戰洛杉磯道奇，這是兩軍暌違近4年再度於例行賽交手，對於道奇明星外野手貝茲（Mookie Betts）意義重大，兩軍上次交手時他還效力紅襪，他在2020年2月被賣至道奇。回到闊別1425天的芬威球場，擔任第一棒的貝茲上場時獲得紅襪球迷熱烈歡呼，他表示兩支球隊都在他心中擁有特別的地位。

貝茲說：「那是我生命中很特別的一個篇章（紅襪），我現在可以對當年那個自己說一聲『做得好』。」貝茲21歲在紅襪登上大聯盟，將滿27歲時被交易，今年10月他將滿31歲。貝茲2018年勇奪美聯MVP，還在世界大賽幫助紅襪戰勝道奇，結果他2020年又在道奇幫忙摘冠。

紅襪當年想過留下貝茲，但是雙方多次談判都沒有結果，貝茲說：「這是生意，有時候就是無法達成共識。」從遙遠的國聯西區回到美聯東區的紅襪主場，貝茲說他看到這裡的球迷，包括球員、球團高層、隊職員、「還有幫我們停車的人」都讓他很興奮。第2局上球場大螢幕播放貝茲的影片，觀眾再度起立喝采。

對付老東家，貝茲4打數1安打，跑回兩分，幫助道奇7比4獲勝。此戰頭號功臣是5打數4安打的明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman），弗里曼曾是勇士宿將，比起一派輕鬆愉快的貝茲，弗里曼去年首度重返勇士主場時在記者會落淚，他就是這麼想念勇士。