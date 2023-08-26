尼日軍政府上月發動政變掌權後，與前殖民統治者法國的關係惡化，軍政府今天下令法國大使48小時內離境。稍早有媒體報導，尼日也要求美國大使離境，但美方稱未接獲這類要求。

路透社報導，與鄰國布吉納法索和馬利近年發生的政變一樣，尼日軍方是在反法情緒日益高漲之際奪權，一些當地人指控法國干預尼日內政。

尼日軍政府任命的外交部發布聲明說，由於法國政府做出「違反尼日利益」的行為，包括法國大使伊特（Sylvain Itte）拒絕回應與尼日新外交部長會面的邀請，因此決定驅逐伊特。法國外交部尚未回應置評要求。

有些看似官方發出的聲明今天在網路上廣泛流傳，內容似乎顯示尼日也下令美國與德國大使離境，使用的措辭與驅逐法國大使的聲明類似。

然而，美國國務院今天表示，尼日已通知這份聲明並非由外交部發出，尼日「沒有向美國政府提出這類要求」。

尼日軍政府消息人士與奈及利亞安全事務方面的消息人士都說，只有法國大使被要求離境。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1120826