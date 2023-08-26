警政署因任務需求，日前發文通知新竹縣警局，部分保四、保五支援警力歸建，18名警方25日歸建，9月底則有25名，縣警局指偏鄉不會有派出所裁徹，已規畫規劃彈性運用警力，維持全部派出所運作，維護竹縣治安。

縣警局長林信雄指出，保四、保五警力分別在3、4月支援竹縣警局43名，支援期程規畫僅為半年，其中，保五支援警力以協助偏鄉、山地地區治安為首要任務，18名先歸建後，9月底亦有25名警力歸建，在10月警專畢業新生報到前，難免會有空窗期。

為避免支援警力歸建，造成派出所勤務運作不順，縣警局已先行規畫部分駐在所勤務型態，8月1日先推行部分偏鄉、山地派出所試辦半值宿勤務，配合執行2所聯合路檢工作，維持治安平穩。

此外，8月24日起完成相關派出所執行半值宿、駐在所型態勤務方式，及聯合執勤巡邏方式，以彈性運用有限警力，配合地區狀況與警力數，以大所搭配小所方式，部分派出所改駐在所型式執行，增加巡邏、交通稽查勤務，提高見警率。

同時，在部分半值宿、駐在所廳舍大門加裝感應警鈴，強化駐地及人員安全，施行半個月迄今，各所轄區巡邏、交通稽查次數均有明顯增加。

林信雄強調，縣警局轄內所有派出所仍維持正常運作，偏鄉不會有派出所裁併消失的情形，請轄區居民毋庸擔心顧慮。