民進黨立委賴品妤24日出席活動，面對《中天新聞》記者追問父親賴勁麟相關問題時，自稱被記者推到跌倒。「館長」陳之漢直言，民進黨都出來聲援賴品妤，名嘴幫她說話，「看了會吐，你們這些人禮義廉恥完全不見了」，再演啊！是在講什麼？影片有證有據 ！館長質疑，「妳反服貿，家人去賺大陸錢」，記者問很正常，追著跑因為妳不回答！

民進黨立委賴品妤24日出席活動，面對《中天新聞》記者追問父親賴勁麟相關問題時，自稱被記者推到跌倒。中天新聞昨也發聲明，將對賴品妤、民進黨提告，指賴品妤一再發表誹謗並損害中天新聞名譽的言論，籲請民進黨上下適可而止，不要把台灣人民當白痴。

對此，「館長」陳之漢25日在直播時表示，所有民進黨都出來聲援賴品妤，綠媒帶風向，名嘴幫她說話，「看了會吐，你們這些人禮義廉恥完全不見了」，全國人民都看到影片，你們還可以凹？賴品妤改3次文，大家都知道！名嘴居然還提到「跟騷法」，再演啊！是在講什麼？影片有證有據 ！

館長直言，做人要看人格和誠信，影片出來，證據大家都看到，沒有心虛就不用改3次文。結果新聞照洗、網軍照帶，民進黨立委都喊加油，側翼名嘴都發文力挺。館長坦言他自己也常常被記者追，不管哪個政治人物，只要出事，記者都是這樣追。

館長陳之漢。（資料照片）

「記者是不是以後都不要採訪？」館長說，記者為什麼要「堵麥」？因為妳不回答嘛！一下說不畏戰，一下又說別人追著妳跑，妳覺得是跟蹤騷擾。所以你身為立委，記者要監督妳、問妳問題的時候，用這種方式去反制？

館長質疑，「妳反服貿」，家人去賺大陸錢，記者問很正常，「追著跑因為妳不回答」！