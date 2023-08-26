花蓮瑞穗鄉是全台文旦柚重要產區，現已進入採收期，卻碰上颱風可能來襲，農民忙搶收。（黃盛皇提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮瑞穗鄉是全台文旦柚重要產區，現已進入採收期，卻碰上颱風可能來襲，農民忙搶收。（黃盛皇提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮農民才剛遭7月颱風強降雨，全縣農災慘重，未料又有一中颱蘇拉逼近，且不排除直接登陸花東地區或恆春半島的可能。正逢花蓮文旦柚收成期，柚農「挫咧等」，連日來加緊採收，因與時間賽跑，短期人手難找，農村缺工嚴重，仍希望趕在颱風前盡量搶收，減少損失。

文旦柚為花蓮大宗農產，全縣種植面積約940公頃，以瑞穗鄉約800公頃最多，年產2萬公噸，占全台近4分之一。每年白露節前10天進入採收期，加上今年日照多加上雨水充足，讓今年的文旦柚較早熟，雖然果形偏小，但各個水分飽滿且甜度高。

每年8至10月為文旦柚產季，柚農已陸續收成中，未料碰上「蘇拉」颱風持續增強，氣象專家研判有可能轉為強颱，收當其衝宜花東與恆春半島，下周三、四有可能接近。

眼見颱風逼近，柚農密切注意颱風動態，同時也加緊搶收文旦柚，不過颱風來得突然，需要大量人手，柚農也透過農會設法找人。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，今早到鶴岡地區果園觀察，發現已採收的不到1成，大多都還在樹上等待採摘，因颱風形成快，採收期受到壓縮，柚農這幾天都忙著找工人，以往曾有阿兵哥幫忙採收的前例，希望政府能夠設法協助，防止颱風落果，減少可能的農損。