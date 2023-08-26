大陸官方微信公號「長安街知事」消息，重慶市紀委監委25日通報，重慶市體育局前巡視員，大陸國家女籃前總教練李亞光被開除黨籍。他遭起底「靠體吃體」，將下屬協會視為「私人領地」，利用職務便利騙取、侵吞巨額公款，在籃球聯賽參賽權審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。

李亞光出生於1958年，江蘇省鎮江人， 1981年入選中國大陸男子籃球隊，攻擊型後衛，多次參加國際邀請賽、亞洲與世界性重大比賽。

退役後，他接手中國大陸女籃的教鞭，作為總教練率隊獲得1992年巴賽隆納奧運會亞軍。1994年，李亞光出任四川體委副主任，1998年改任重慶市體育局常務副局長。

2002年，李亞光當選第七屆中國籃球協會副主席。2005年，出任中國大陸青年女籃主教練。

2018年8月，李亞光退休，今年2月官宣被查。

經查，李亞光喪失理想信念，背棄初心使命，對中共不忠誠不老實、表裡不一、做兩面人，與他人串供、對抗組織審查；違反中央八項規定精神，長期公車私用；不如實報告個人有關事項，未經批准因私出國；退休後違規接受企業聘任獲取報酬；不正確履行職責，插手決定下屬單位重大事項；「靠體吃體」，將下屬協會視為「私人領地」，利用職務便利騙取、侵吞巨額公款，在籃球聯賽參賽權審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。

李亞光嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成職務違法並涉嫌貪汙、受賄犯罪，且在中共十八大甚至十九大後仍不收斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》、大陸《監察法》《公職人員政務處分法》等有關規定，經重慶市紀委常委會會議研究並報市委批准，決定給予李亞光開除黨籍處分；按規定取消其退休待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。