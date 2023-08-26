台北市內湖、南港立委選區形成三腳督局勢，民進黨現任立委高嘉瑜、國民黨台北市議員李彥秀、基進黨吳欣岱目前都在搶曝光拉票。且近日一份最新民調顯示，高嘉瑜以27%居次，備受各界關注。對此，台北市議員游淑慧表示，有綠營的朋友跟她透露，現在民進黨的錢和人都不支持高嘉瑜了。

游淑慧近日在節目《少康戰情室》表示，在2020年一路跟隨副總統賴清德只有高嘉瑜，因此高可以說是只是賴系，連新潮流都不算，在民進黨內坦白說真的是孤鳥，因此賴清德也沒辦法說出，「我一個人挺她，就叫大家都挺她」游還強調，姚文智選台北市長的時候，高嘉瑜幾乎是擺出挺柯文哲的態度；前衛福部長陳時中在選的時候，高嘉瑜也是很多場合讓陳下不了台。

對於綠營內部，游淑慧更指出，4、5月的時候，前內政部長徐國勇跟陳時中都去支持吳欣岱，且現在吳的競選辦公室在離高嘉瑜僅僅只有10公尺的地方，也是深綠的支持。游稱，自己認識非常多民進黨的朋友、深綠的朋友，據了解「現在錢跟人都在支持吳欣岱」。

游淑慧強調，自己認識高嘉瑜那麼多年，知道其是一個意志力非常堅強的候選人，但是每個候選人最難處理的問題就是內亂、就是自己人扯後腿，現在高嘉瑜，吳欣岱加起來總共有40%支持度，高嘉瑜原本能跟李彥秀有得拚，但吳拿走了13%後，「我覺得高嘉瑜當下就被民進黨全黨所拋棄了」。