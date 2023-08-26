兩男超商面交見警秒閉嘴，機智女警瞄到「這東西」當場破騙局。

北市一名蔡姓男子日前加入群組投資虛擬貨幣，與對方相約在超商以8萬元面交換取泰達幣，恰巧遇到員警入內巡簽，前來取款的施姓男子見狀立即閉口不談，眼尖的巡邏員警察覺有異，當場識破騙局，查扣犯罪工具手機1支、虛擬貨幣交易免責同意書1份。
信義警分局福德街派出所副所長梁思強、員警郭維安、林俊瑋，日前執行超商ATM防制車手巡邏時，見兩名年輕男子坐在超商ATM旁交談，但當女警到ATM旁巡簽時，雙方卻彷彿結凍般皆不講話，眼尖的女警瞄到桌上有一張虛擬貨幣交易免責同意書，直覺有異，遂不動聲色假裝離開。
女警步出超商後告訴其他兩名員警，警方立即回馬槍返回超商內進行盤查。自稱是幣商的施姓男子對於警方的詢問支吾其詞，也無法提供相關交易紀錄，而一旁蔡姓男子對於警方突然「造訪」也是滿頭問號，在警方一番解釋下，蔡男才驚覺遭詐，表示遭投資平台成員誘導，前後已陸續匯款41萬投資虛擬貨幣，但卻都一直無法出金，今天平台又以須再繳交8萬元台幣的泰達幣，才可以將錢領出為藉口，相約到超商交款，幸好警方當場察覺不對勁，才沒讓自己繼續被騙。全案詢後，警方將施男依詐欺、洗錢等罪嫌移送台北地檢署偵辦。
信義分局表示，虛擬貨幣詐騙手法多樣，民眾可利用具公信力的幣圈網站查詢，包括查詢交易所排名、正確官方網站及社群帳號連結等作初步調查，也可利用搜尋引擎查詢相關網站資訊，以免落入詐騙圈套。
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