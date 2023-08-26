交通部觀光局表示，旅客入住旅宿時，可觀察業者是否有相關合法標章。（陳祐誠攝）

今年1至6月全國查獲超過600件非法旅宿、開罰超過6000萬元，交通部觀光局今舉辦「聰明選 安心玩」記者會，呼籲民眾出遊前可先上「台灣旅宿網」比對是否選到合法旅宿，到現場則可以觀察業者是否有合法標章，若發現是違法旅宿可向地方政府檢舉，檢舉獎金為裁罰金額的15％。

觀光局旅宿組長曹逸書表示，每年各地方政府對非法旅館的開罰金額約7、8000萬元，今年上半年已經破5000萬元，另對非法民宿開罰1000餘萬元。北中南的非法旅宿熱點，包括台北京站、台中一中商圈與逢甲商圈、高雄85大樓等。

曹逸書指出，查獲非法民宿可開罰6至30萬、非法旅館10至50萬元、非法廣告3至30萬元。民眾向地方政府檢舉成功可拿獎金，為裁罰金額的15％，檢舉須附帶證據，包括匯款紀錄、現場照片、與業者對話紀錄等。

觀光局今於松山文創園區舉辦「聰明選 安心玩」活動，與知名網路插畫家「尼胖」及「少女阿妙」合作合法旅宿冷知識插畫，從消費者和國際觀光客角度出發，透過插畫家鮮明色彩以及逗趣文字，於社群網路平台、實體活動中，以插畫展現旅客出遊住旅宿的趣味情境。

觀光局說，民眾外出旅行訂房前，一定要先要檢視所選住宿場所是否為合法旅宿，最簡單的方式就是透過「台灣旅宿網」查詢旅宿名稱，確認是否為合法旅宿。在櫃檯報到時，則可以觀察業者是否有合法旅宿的標章。