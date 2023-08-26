電影《芭比》於全球刮起一陣風潮，除票房熱賣，電影中經典的芭比粉、相關單品也在時尚界掀起熱潮，於電影中出現過的單品話題度激增，同時也吸引許多名媛貴婦想要收藏，例如金卡戴珊日前陪大女兒諾斯威斯特（North West）於日本觀光時，也不忘到古著店挖寶找尋珍稀復古單品，最後他也成功在名古屋找到瑪格羅比於電影內所配戴的項鍊。

加拿大超模莎琳．夏露（Shalom Harlow）於Chanel 1995年春季系列伸展台上。（摘自IG帳號 @90s_runway/林欣儀台北傳真）

在電影中馬格羅比其中一個造型中有一個以彩色寶石、淚滴型珍珠，以及香奈兒經典雙C Logo項鍊，繽紛、亮眼的寶石搭配中過具大的粉色心型石，雖出現於電影內出現畫面不長，仍舊被不少時尚迷們留下深刻印象。這條項鍊是出自Chanel 1995年春季系列伸展台上的復古單品，當時是由加拿大超模莎琳 ．夏露（Shalom Harlow）演繹，他以短板藍色西裝外套、海軍藍短裙，搭配粉色托特包，並搭配絢麗的項鍊、胸針、腰鍊，展現90年代中期經典的熱辣時尚。

1995年春季系列可說是老佛爺Karl Lagerfeld 最具代表性的系列之一，並於此系列起品牌首度將斜紋軟呢外套推出迷你版，迷你開衩群、綴有彩色寶石的金屬鍊帶、比基尼等，在當時獲得大量好評，而該系列的單品也成為90年代Chanel 的經典造型，因此該系列單品在中古市場向來很熱門，據瞭解電影上映後該系列項鍊在中古市場大約台幣35萬至95萬元台幣之間，以非高級珠寶製成的項鍊來說，價格十分驚人。