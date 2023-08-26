為避免偏遠山區淪為犯罪溫床，台東警方於樟原村山區進行廢棄草工寮清查工作時，卻不慎陷入「蜂險」，3名官警遭虎頭蜂攻擊，所幸當下3人立即掩護頭部逃離現場，就醫治療後無大礙。

台東成功分局樟原、長濱以及寧埔派出所日前於長濱鄉一帶共同執行山地清查勤務，在清查1間廢棄空屋時不小心驚動到懸掛在屋上的虎頭蜂巢，遭蜂群集體攻擊；所幸攻擊當下3人立刻逃離現場，並保護頭部，迅速至長濱診所就醫。

台東警方執行山地清查勤務不慎陷入「蜂險」，3名官警遭虎頭蜂攻擊，經治療後傷勢皆無大礙。（台東縣警察局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

虎頭蜂攻擊性強且具毒性，遭螫叮輕則紅腫疼痛，重則休克死亡，據目前紀錄全世界有23 種虎頭蜂，台灣有7 種；由於虎頭蜂屬於社會性昆蟲，具有共同防禦的特性，一旦蜂巢遭入侵便會群起攻擊，3名官警經治療後傷勢皆無大礙，並持續觀察中。

台東警方提醒民眾野外遭遇虎頭蜂，切記勿主動攻擊，應以衣服或手肘保護頭部，低身退出或繞路改道。（台東縣警察局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

成功分局分局長陳勇誌表示，警察同仁在執行職務過程中常常面臨各種挑戰，因公受傷將給予最強力的關懷照顧；另外也提醒民眾，若於野外遭遇虎頭蜂，切記不要主動攻擊，也不要做出像是拍打或揮動衣物等動作，應以衣服或手肘保護頭部，低身退出或繞路改道，以免引起蜂群圍攻，若真的不幸被螫咬，應儘速離開就醫，以免引起蜂窩內的蜂群集體攻擊。