游安順劇中坐輪椅出庭，要兒子陳大天誠實面對真相。（風起娛樂提供）

飾演「辯護律師」的鄭人碩與「檢察官」柯叔元有精彩辯論。（風起娛樂提供）

康康飾演第八殿「恩仇殿」地獄殿主。（風起娛樂提供）

陳大天在靈異奇幻愛情喜劇《地獄里長》突破心防，挑戰演戲以來感受最「地獄」的哭戲！「老爹」游安順在法庭上對兒子的真情呼喚，靠著影帝級的精湛演技震懾全場；同場法庭戲還能見到「花甲四叔」柯叔元現身客串檢察官，與擔綱辯護律師的鄭人碩爭鋒相對，艱澀的法條台詞讓兩人頭痛萬分。

而林哲熹尋找阿嬤的地獄之旅邁入第八殿「恩仇殿」，地獄殿主邀來最搞笑的「花甲三叔」康康客串演出。官方粉絲團26日釋出「超強演技PK戰」花絮，集結多位金獎級實力派演員客串的幕後花絮首曝光，讓粉絲驚喜萬分。

陳大天劇中在追捕逃逸移工時頭部受創昏迷入院，本周即將揭曉追捕過程中究竟發生什麼事，陳大天陷入執法過當的爭議，本周將與飾演受害移工老婆的林詩雅對簿公堂，「老爹」游安順意外現身法庭，要兒子誠實面對真相。這場父子對質的重頭戲，讓陳大天從拿到劇本的那一刻開始就相當緊張，原因出在自認情感比較抽離的他，實在不容易哭，陳大天回憶道：「當時也被施展了『瞿導魔法』，導演不知道從哪找來我跟爸爸的合照，還有小時候被爸爸抱著的照片，簡直向我發射了催淚彈，加上順哥濃烈的情感投射，我真的一度替這個角色背棄父親的期望感到難過，拍完後也終於卸下『哭戲』這顆大石頭。」

陳大天也特別向劇組致謝，「很感謝現場幕前幕後的工作人員，特別是導演，願意在要處理感情戲的時候停下來等我，一直沒辦法擠出淚水的空檔，真的很像身處地獄般，希望走過這趟旅程後，能昇華我演的角色。」

游安順首度跟瞿友寧導演合作，他對這場法庭戲印象十分深刻，「在拍的時候我原本有設定的演出，但導演覺得好像太容易了一點，他親自示範演了一個版本給我看，我心想『原來是要這樣的』，就照著瞿導的方式演繹，當時情緒比較重，哭得一把鼻涕一把眼淚，可能嚇壞了現場的很多人，還好過程順利一次OK。」

對於劇中兒子陳大天，游安順笑稱：「第一天拍攝碰到大天我心想，『我怎麼可能生出這麼高的兒子』，還好角色都是坐在輪椅上所以看不出來。」導演瞿友寧相當佩服游安順的精湛演技，他表示：「從以前侯導時期的電影就非常欣賞順哥遊刃有餘的表演，他總能以很真誠的方式面對角色，因此在現場斗膽地在他面前演了一遍，希望順哥將角色難度提高，讓他在法庭上能有一場大爆發的演出，也帶動了大天的表演。」

同場法庭戲還有「辯護律師」鄭人碩與「檢察官」柯叔元的精彩辯論戲，身經百戰的鄭人碩提到這場戲竟也頭痛萬分，他直呼：「這場戲應該是整部劇裡前三大的魔王場，不僅要流暢地講出法條，也要跟實際發生的事件做連結解釋，除了台詞量多外，還需要穿插英文，應該超過我最高的NG紀錄，當下我很佩服叔元哥的背詞能力，真的無人能敵！」

柯叔元第一次挑戰檢察官角色，繼《花甲》系列後再與瞿友寧導演合作，他笑言：「這次是抱著挑戰檢察官角色和看瞿導跟人碩這兩位老朋友的心情來參與演出。」他與鄭人碩曾合作過電影，兄弟默契自然沒話說，「但法庭戲台詞真的很多，還有專有名詞，不要說人碩卡關，我自己也會卡關，這種時候只能『兄弟爬山，各自努力』，先穩住自己的台詞，再把詞跟戲結合在一起，相信最後完成度應該是不錯的。」導演瞿友寧稱讚兩人這場戲是「遇強則強」，以非常真實的口氣在攻防與較勁，場面相當精彩。

林哲熹尋找阿嬤的地獄之旅持續前進，本週曝光第八殿「恩仇殿」，殿主邀來資深諧星同時也是「花甲宇宙」的康康客串，導演瞿友寧透露地獄殿主其實是邀到後來才逐漸形成「花甲宇宙」的陣容。談及恩仇殿場景位於南投集集的舊武昌宮，他解析道：「這部戲有許多辯證人心善惡的地方，當遇到事情時，也許你求神無助，也會有所埋怨，而舊武昌宮因為被921地震震垮所殘留的特殊景貌，似乎也映照了這樣的概念。」

康康在劇中有相當稱職的演出，他不改諧星本色開玩笑地表示：「當時瞿導突然打電話來找我演出，他說南哥、龍哥、叔元都有客串，感覺我如果沒來很不夠意思，沒問是什麼角色就直接答應了，拍完後覺得是被瞿導騙去的，因為除了要在一個被地震震垮半倒榻的建築物裡拍攝感到很緊張外，還有一場戲得在站在大太陽底下演出，當時被太陽曬到覺得快暈倒了，過程還滿辛苦的，所幸後來很圓滿地拍完了。」