面對中國全面禁止日本產水產品來反制日本排放「核處理水」入海，日本政府正強化外交攻勢，跟力挺排放的國際原子能總署（IAEA）及相關國家合作，欲彰顯中國「孤立」狀態。

日本於當地時間8月24日下午1時3分（台灣時間中午12時3分），將福島第一核電廠內存放的「核處理水」排放入海。中國大陸海關總署發布公告，自8月24日起全面暫停進口原產地為日本的水產品，包含食用水生動物。

日本讀賣新聞報導，日本外務大臣林芳正及經濟產業大臣西村康稔在「核處理水」排放入海的隔天、即8月25日，分別跟IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）進行視訊會談。

林芳正在會談中對於IAEA決定留在福島所傳達的強烈訊息表達感謝之意，並強調「日本政府也會努力確保排放安全性」。

IAEA派駐福島第一核電廠的專家8月24日確認，首波排放的「核處理水」氚濃度大幅低於「每公升未滿1500貝克」的標準值。

葛羅西跟林芳正說，檢測出的氚濃度是「遠低於預想的低水準」，並表示IAEA會善盡為國際社會把關的職責，「我們會一直參與到最後一滴（核處理水）被排放入海」。

林芳正昨天還跟墨西哥外交部長巴塞納（Alicia Barcena）透過電話會談，巴塞納表示相信日本會遵守國際標準，支持日本排放「核處理水」。

面對中國8月24日在沒有提出任何科學根據的情況下，決定禁止日本產水產品進口，日本政府當天即致電駐中國大使進行抗議，要求立即撤回禁令。日本外務省官員說，「中國可能不知道要如何放下揮舞的拳頭」。

日本政府內部雖然也出現要求向世界貿易組織（WTO）提訴的聲音，但日本政府目前考慮透過9月將在東南亞國家協會（ASEAN）相關峰會上舉行的日中領袖會談等機會，敦促中國取消禁令。

日本首相岸田文雄也會在國際會議場合，為擴大日本產水產品的海外銷售通路親上火線宣傳。

不過，考量到中國若持續禁令，將不可避免地為日本境內水產業帶來打擊。日本內閣官房長官松野博一昨天在記者會上說，考慮利用當初為「風評被害」等準備的300億日圓基金，提供業者開闢中國以外市場銷售通路的支援。（譯者：黃名璽/核稿：張茗喧）1120826