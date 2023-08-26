高中以下學校即將在8月30日開學，在校園防疫措施方面，教育部表示，自8月15日起，COVID-19篩檢陽性輕症、無症狀者，取消自主健康管理期間支持性給假措施，自主健康管理天數由10天調整為5天。意即，快篩陽性輕症或無症狀者，可到校上課；不過，如有發燒或呼吸道症狀等情形、搭乘公共運輸工具，仍建議佩戴口罩。

教育部說明，8月9日已頒布公文修正〈高級中等以下學校及幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引〉，其中校園室內外得自主佩戴口罩，如有發燒或呼吸道症狀等情形、搭乘校車、幼兒園專用車、校園接駁車等公共運輸工具，仍建議佩戴口罩。而家長、來賓及訪客於入校時，仍應配合學校進行相關防疫措施。

考量到目前部分學校仍強制學生戴口罩上課，但夏天高溫讓許多學生苦不堪言，口罩規範是否須循各校彈性規定程序，且與學生、家長溝通，而非由校方單方面規定？

對此，教育部回應，依據修正管理指引，除健康中心比照衛生福利部所列指定場所（如醫療照護機構）規定戴口罩，及如有發燒或呼吸道症狀等情形、搭乘公共運輸工具，仍建議佩戴口罩外，校園室內外得自主配戴口罩，由師生自行決定，尊重師生自主意願。

教育部提到，若學校考量教學需求時，得經與師生充分溝通並取得共識後，可於具特殊性場域（如烹飪教室、實驗室或廚房），或部分課程（如餐飲實作課、有衛生安全規範之相關課程）有相關需求時，學校得自行決定採取佩戴口罩措施。