警政署長黃明昭與李昌鈺續簽合作備忘錄。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警政署長黃明昭與李昌鈺續簽合作備忘錄。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

員警赴美進修再加碼！警政署25日與美國紐海芬大學李昌鈺刑事司法及鑑識科學學院，續簽教育合作諒解備忘錄，由署長黃明昭與該學院榮譽教授李昌鈺博士代表簽署，警政署3位副署長與主管、中央警察大學警察科技學院院長王勝盟、公共關係室主任楊文超，及警專副教授李承龍等共20人到場觀禮，一同見證警政署推動國際警察教育合作的新里程碑。

警政署在2015年由前署長陳國恩首次與李昌鈺學院簽署備忘錄，每年薦送2名優秀員警帶職帶薪赴該學院攻讀碩士，迄今已選送11名優秀同仁赴美進修，專攻「刑事司法」、「國家安全」及「鑑識技術」等領域。

本次續約，除了秉持過往合作的精神，更在薦送員額上有所突破，每年提供的員額將從2名，提升為2至4名。

李昌鈺致詞時指出，很榮幸能代表紐海芬大學校長Dr. Sheahon Zenger及李昌鈺學院院長Dr. Mario Gaboury來警政署續簽備忘錄，這是一個非常重要的里程碑。

李昌鈺學院是紐海芬大學裡最大的學院，在美國國內名列前茅。非常感謝警政署的支持，每年薦派赴美進修的員警都非常優秀，且用心學習，留給學院教授團與世界各國學生非常深刻的印象。

黃明昭表示，培育警政卓越的專業人才是一項持續性的重點工作；跨領域地紮根培養人才，象徵警政署為有效打擊新興犯罪類型與手法，埋下了希望的種子。強調警察必須習得最專業、最優質，且最國際化的教育訓練；只要是具發展潛力且有志深造的員警，不分官階，警政署皆樂於薦舉。